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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig ve 1. Lig'de hakemlik sisteminin şirketleşeceğini duyurmuştu.

Gündoğdu, bu kararın Kulüpler Birliği'nin talebi üzerine alındığını belirterek İngiltere, Almanya, İspanya ve Portekiz modellerinin incelendiğini, bu uygulamalar ışığında Türkiye için şirketleşme modelinin en uygun seçenek olarak belirlendiğini ifade etmişti.

DANIŞMA KURULU OLUŞTURULUYOR

Yeni sistem kapsamında, Kulüpler Birliği Vakfı temsilcilerinin de yer alacağı bir Danışma Kurulu kurulacak.

Bu kurul, hakemlik sisteminin denetim ve yönetim süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak.

Ferhat Gündoğdu, "Artık kulüplerin belirlediği kişilerin denetlediği ve yönettiği bir sisteme geçiliyor. Tek yönlü bir yönetim değil, iki taraflı ve daha şeffaf bir hakemlik modeli oluşturulacak." ifadesini kullanmıştı.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Koç açıklamasında; "Geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. TFF'nin bizlere hakemlik için önerdiği bir model vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar gelip anlattılar. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik. Danışma Kurulu kurulacak, kulüplerin bir temsili olacak. MHK Başkanı ve TFF, 20. haftadan itibaren uygulamaya başlanacağını açıkladı. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesinin kronik bir sorunu olduğu ortada. Belki birkaç hafta daha ertelenebilir. Önümüzdeki sene geçeceğimiz yeni yapıya ulaşmanın karar verilmesi bugünün en büyük kazanımı oldu." dedi.

"HACIOSMANOĞLU CESUR DAVRANDI"

Ali Koç sözlerinin devamında; "Futbolun en büyük öznesi futbol kulüpleri. Buna rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda hiç söz sahibi değiliz. Bu yayın ihalesi olabilir, dijital haklar olabilir, biletleme firmaları olabilir... Resmiyette hiç söz sahibi değiliz, mevcut TFF bizi ne kadar topa sokarsa o kadar söz sahibi oluyoruz. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar." ifadelerini kullandı.