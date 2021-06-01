Ali Koç: Emre Belözoğlu ile devam etmek çok büyük risk

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında konuştu. Koç, "Bizim içinde bulunduğumuz durumda Emre Belözoğlu tercihi çok büyük risk" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'de basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

Kendisine yönelik "Emre Belözoğlu ile devam edecek misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Koç, şunları söyledi:

"KENDİSİNDEN NE İSTERSEK YAPTI"

"Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Bizden önce de yaptığı hizmetler dahil olmak üzere yaptığı her şey için teşekkür ediyorum. Yöneticiyken tanıdım. Yönetici değilken de tanıdım. Başkanken harcadığımız mesaide çok daha yakından tanıma fırsatım oldu. Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden gelenin en iyisini yapmak üzere, yoğun mesailer harcayarak, söz konusu Fenerbahçe'yse hiçbir şeyden fedakarlık etmeden, zamanı gelince kendi cebinden olmak üzere bazı ihtiyaçları karşıladı."





"BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE PERFORMANS SERGİLEDİ"

"Ben Emre'yle ilk sezon ortasında sıkıntılar yaşarken konuştum. Kariyer planı vardı. O sezon sonunda futbolu bırakacaktı. İtalya'ya gidecekti. O sezon sonunda Ersun Hoca'nın da isteğiyle bize kaptan olarak döndü. O sezon sonunda kaptan / teknik direktör oldu. 2 ay sonra sportif direktör oldu.

Beklentinin üstünde performans sergiledi. Bazı transferlerde hata yapmış olabiliriz. Network açısından, gelmesi mümkün olmayan oyuncuları getirerek, limitlere uyması bakımından pek çok konuda artılar getirdi. 7 ay sonra kendini birdenbire sportif direktör / teknik direktör olarak buldu kendini. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan biri için riskli bir görevdi. 1 saniye bile düşünmedi. 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı 10 maçlık periyotta Erol Hoca 21-22 puan almıştı. Ancak sahada gördüğümüz futbol, beklentimize daha yakın seviyedeydi. Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaçırdık."





"İLERİDE ÇOK İYİ TEKNİK DİREKTÖR OLACAK"

"Ne istendiyse, ne beklendiyse yaptı. İleriye dönük teknik direktörlük konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre'yle devam etmek, biri yabancı ve tecrübeli bir teknik adam altında Emre Belözoğlu'nun tecrübe kazanması, hocanın da Emre'nin mevcudiyetiyle Türkiye'ye hakim olması, üçüncüsü de yepyeni teknik direktör. Olabilecek şartlarda yerli tek teknik direktör Emre Belözoğlu olarak görüyorum."

Ali Koç: Emre Belözoğlu ile devam etmek çok büyük risk VİDEO





"ÇOK BÜYÜK RİSK VE HAKSIZLIK OLUR"

"Eskiden çok büyük futbolcu, şimdi başarılı teknik direktör olmuş kişiler profili düşük takımlarda hocalık yaparak deneyim kazanmışlar. Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara, tartışmasız Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu, umarım o kıvamda Fenerbahçe olur. Ancak bugün bu işte yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene üst üste şampiyon olursun, kredin olur. Bizim içinde bulunduğumuz durumda bu tercih çok büyük risk, Emre için de haksızlık olur."





"EMRE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Yeni hoca kim olursa olsun bazı konular var. Perotti konusu gibi. Kirada olup da istenilen, opsiyonu kullanılacak konular gibi konular yeni hocalık değil. Emre bunlar için zaman istedi. Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç olarak, Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı bu süreç içerisinde vermiş oluruz.

Sonuç ne olursa olsun, Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir."