Ali Koç: FB TV er ya da geç Youtube yayınına geçecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe TV'nin büyük bir mali yük olduğunu ve yavaş yavaş Youtube yayınına geçmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"ER YA DA GEÇ YOUTUBE YAYININA GEÇMEK DURUMUNDAYIZ"

Ali Koç YouTube'da yapılan işlerden bahsederken Fenerbahçe TV'nin de yavaş yavaş YouTube'a kaydırılacağından bahsetti.

"FB TV yoğun bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Altyapı maçları, diğer branşların maçları ekranlara geliyor. Pandemide bile yayınlarımıza en iyi şekilde devam ettik. FB TV, kendi alanında tartışmasız lider. Bunun ciddi bir maliyeti var. Orta boy bir ulusal kanala eşdeğer bir kanalımız var. Bunun finansal bir üyükü var. Er ya da geç, YouTube yayınına geçmek durumundayız. Bütün yayıncılık Youtube'den devam edecek.

Isınma turundayız, taraftarlarımıza ilgi için teşekkür ederim. Dijital ekibi de alkışlıyorum. Önemli hamleler yaptılar, bunun meyvelerini toplamaya başladık. Sadece şu an 500-600 bin gelir sağlamaya başladık. Sistem tam oturunca 30-40 Milyon kazanmayı düşünüyoruz. FB TV kapanıyor diye endişelenmeyin ama er ya da geç YouTube'a geçeceğiz. FB TV'de çalışanlar da YouTube için çalışacak."





"KÜÇÜLMEK ZORUNDAYIZ"

Öte yandan Başkan Ali Koç her konuda küçülmek zorunda olduklarının da altını çizerken şu ifadeleri kullandı: "Her harcamamızı gözden geçireceğiz. Bir kuruş bile sokağa atacak paramız yok. Küçülmek zorundayız. Bunun kaçarı yok."