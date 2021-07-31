Ali Koç: Fenerbahçe olarak 250 bin ağaç dikeceğiz

Ali Koç: Fenerbahçe olarak 250 bin ağaç dikeceğiz

Ali Koç, "Fenerbahçe olarak 250 bin ağaç dikme sözünü sizlerin huzurunda vermek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, son günlerde yaşanan yangın olaylarına da değindi.

Ali Koç yangınlarla ilgili açıklamalarında, "Son 2-3 gündür canımız çok sıkkın. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Tüm canlıların hayatı kötü etkileniyor. Yüreğimiz, gördüklerimizi kaldırmıyor.

Hem can kaybımız var, yüzlerce yılda oluşmuş bitki örtüsünün kaybı var. Kahrolmuş vaziyetteyiz. Biz izlerken zorlanırken, orada yaşayanların, mücadele edenlerin neler yaşadığını düşünmek istemiyorum.





"250 BİN AĞAÇ DİKECEĞİZ"

Tüm Fenerbahçe paydaşlarının çabalarını bir araya getirip aradaki farkı yönetim olarak kapatarak 250 bin ağaç dikme sözünü veriyorum.” ifadelerini kullandı.