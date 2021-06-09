Ali Koç: Fenerbahçe olarak kripto para işine gireceğiz

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, ekonomi basınına açıklamalarda bulundu. Koç, "Kripto para işine gireceğiz" diyerek taraftarlara yeni projesini duyurdu.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, ekonomi basınıyla bir araya geldi. Koç, sportif başarı için ekonomik gücün olması gerektiğinin altını çizdi.

3 BÜYÜKLER ARASINDA EN SIKINTILI KULÜP BİZİZ"

Fenerbahçe'nin 1 numarası, "Türkiye'deki bütün kulüpler sıkıntılı durumda. Biz bir kulüp almayı ya da iş birliği yapmayı düşündüğümüzü söyledikten sonra o kadar sıkıntılı kulüp varmış ki onlarca mesaj yağıyor. 3 büyük kulüp arasında en sıkıntılısı da Fenerbahçe." diyerek kulübün maddi durumunun sıkıntılı olduğunu söyledi.





"KRİPTO PARA İŞİNE GİRECEĞİZ"

Yan gelirleri dijital ortamda da artırdıklarını söyleyen Ali Koç, "100-150-200 diye gidecek bir dijital gelir beklentimiz var. YouTube projesini başlattık 5-6 milyon lira gelire geldik, kripto yapacağız vs. Bunlardan 100-150 milyon gelir getirmemiz lazım. Elimizde gayrimenkullar var, bunları devletimizin de belki omuz vermesiyle geliştirebilme imkanlarını kovalamamız gerekiyor. Emlak furyasını kaçırdık. Kenan Evren Lisesi 10 sene önce bizim olsaydı, belki bu yakanın en büyük gayrimenkul projesi olacaktı, artık o kadar cazibesi yok. Geçmişte düşünülenlerle gelinenler arasında fark var." dedi.

Ali Koç: Kripto para işine gireceğiz - İZLE



LEGAL BAHİS 60 MİLYAR OLDU

Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bahis hiç oynamadım ama çeşitlilik yoktu, oran düşüktü, canlı bahis, maçlar oynanırken bahis yapma imkanı geldi. Bunlar yoktu, devletimiz bir müdahale etti, 2 sene evvel 12 milyar olan legal bahis oldu 60 milyar.

UEFA'nın FFP düzenlemeleri sonrasında düzelmeyen tek ülke takımları bizimkilermiş. Onun için zaten bu işin içinden çıkamıyoruz. AŞ, dernek yapısını anlamakta çok zorluk çekiyorlar, bugün müzakere ettiğim yönetim 3 ay sonra gidiyor, kafaları karışık. Türkiye'deki karışık sistemi sahiplik modelinin olmamasına bağlıyorlar."