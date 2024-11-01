Ali Koç: Fenerbahçe yıkılırsa içeriden yıkılır

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftar da yönetime tepkili.

Transferlerin yeterince iyi olmadığını savunan sarı-lacivertli taraftarlara Ali Koç'tan da mesaj var.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BÜFİD'in düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda çok çarpıcı açıklamalara imza attı, camia içindeki tehdide dikkat çekti.

Ali Koç, baloda, "Fenerbahçe'ye dışarıdan pek çok saldırı oldu. Fenerbahçe yara aldı mı? Aldı ama dimdik ayakta durdu ve inandığı değerlerle yolunda yürümeye devam etti. Çok denendi ama başaramadılar." dedi.

"FENERBAHÇE YIKILIRSA İÇERİDEN YIKILIR"

Fenerbahçe'nin içeriden hedef alındığını söyleyen Ali Koç, "Fakat Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman şunu tecrübe etmedi. Fenerbahçe hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı. Bu denenmedi. Bunun tecrübesi Fenerbahçe tarihinde yok. Fenerbahçe yıkılırsa ancak içeriden yıkılır. Bu paralellik ülkemiz için de geçerlidir." sözlerini sarf etti.