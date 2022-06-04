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    Ali Koç: Fenerbahçe'nin bana borcu varsa ihraç edin

    Ali Koç: Fenerbahçe'nin bana borcu varsa ihraç edin

    Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, bazı divan üyelerinin kendisi hakkında başlattığı "Kulübü borçlandırıyor" iddialarına sert sözlerle karşılık verdi.
    • 04.06.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 15:42
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Kendisine karşı olan divan üyelerinin "Kulübü kendisine borçlandırıyor." sözlerine sert şekilde yanıt veren Koç, "Başkanın alacağı ne olacak deniyor? Bu beni yoruyor, kırıyor. 4 yıldır benim ağzımdan, "Şu kadar para verdik, bunu yaptık" lafını duymadınız. Duymayacaksınınız da. Rica ederim, benim 1 kuruş alacağım yoktur kulüpten. Lütfen gündeme getirmeyin!" ifadelerini kullandı.

    Ali Koç: Fenerbahçe'nin bana borcu varsa ihraç edin - İZLE

    Ali Koç: Fenerbahçe nin bana borcu varsa ihraç edin #1

    "Ben kendimi ihraç ederim"

    İddiaların doğru olması halinde kulüpten ihraç edilmesini göze aldığını söyleyen Fenerbahçe Başkanı, "Ben bir gün olsun çıkıp da kulübün bana borcu varsa beni ihraç edin! İlk ben kendimi ihraç ederim. Oradaki arkadaş pişkin pişkin gülüyor! Kırılmam önemli değil ama bu konuyu konuşmaktan utanıyorum. Her sene yüzde 5 borçtan düşüyorum. Budur sebebi. Ben bu borcu tutuyormuşum da yarın biri gelince öne koyarmışım da... Yazıklar olsun böyle düşünenlere. Benim gerçek niyetimi bilip bunu bana karşı kullananlara yazıklar olsun. Lütfen bu konu bir daha gündeme gelmesin!" dedi.

    Ali Koç: Fenerbahçe nin bana borcu varsa ihraç edin #2


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