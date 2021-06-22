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- Ali Koç: Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenler FETÖ'ye hizmet etmektedir
Ali Koç: Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenler FETÖ'ye hizmet etmektedir
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 21:29
- Güncelleme : 22.06.2021 - 21:43
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk Özel programına konuk oldu.
Çok konuşulacak açıklamalar yapan Ali Koç, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da yaşadığı sürece değindi.
"ŞİKE İMASINDA BULUNANLAR FETÖ'YE HİZMET EDİYOR"
Başkan Koç, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da itibar suikastine uğradını belirtti.
"Fenerbahçe markasına gelen zararın hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi mümkün değildir." diyen Koç, Fenerbahçe'ye şike imasında bulunanların FETÖ'ye hizmet ettiğini söyledi.
Ali Koç: Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenler FETÖ'ye hizmet etmektedir İZLE
"ŞİMDİ KONUŞMA SIRASI BİZDE"
"Şimdi konuşma sırası bizde" sözleriyle açıklamasını sürdüren sarı-lacivertli ekibin başkanı, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:
"Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenlerin hepsi FETÖ'ye hizmet etmektedir. Bunu insanların aklına kazıyacağız. Şimdi konuşma sırası bizde.
"3 TEMMUZ'DA MÜTHİŞ BİR İTİBAR SUİKASTİNE UĞRADIK"
3 Temmuz'da müthiş bir itibar suikastine uğradık. Fenerbahçe markasına gelen zararın hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi mümkün değildir. Sadece 1 sezona bakarsanız 55-60 milyonlara varan zarar vardır. 3 Temmuz çok kötü yaptı bizi."