Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ""Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenlerin hepsi FETÖ'ye hizmet etmektedir. Bunu insanların aklına kazıyacağız. Şimdi konuşma sırası bizde." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk Özel programına konuk oldu.

Çok konuşulacak açıklamalar yapan Ali Koç, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da yaşadığı sürece değindi.

"ŞİKE İMASINDA BULUNANLAR FETÖ'YE HİZMET EDİYOR"

Başkan Koç, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da itibar suikastine uğradını belirtti.

"Fenerbahçe markasına gelen zararın hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi mümkün değildir." diyen Koç, Fenerbahçe'ye şike imasında bulunanların FETÖ'ye hizmet ettiğini söyledi.

Ali Koç: Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenler FETÖ'ye hizmet etmektedir İZLE



"ŞİMDİ KONUŞMA SIRASI BİZDE"

"Şimdi konuşma sırası bizde" sözleriyle açıklamasını sürdüren sarı-lacivertli ekibin başkanı, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenlerin hepsi FETÖ'ye hizmet etmektedir. Bunu insanların aklına kazıyacağız. Şimdi konuşma sırası bizde.





"3 TEMMUZ'DA MÜTHİŞ BİR İTİBAR SUİKASTİNE UĞRADIK"

3 Temmuz'da müthiş bir itibar suikastine uğradık. Fenerbahçe markasına gelen zararın hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi mümkün değildir. Sadece 1 sezona bakarsanız 55-60 milyonlara varan zarar vardır. 3 Temmuz çok kötü yaptı bizi."