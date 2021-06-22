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    Ali Koç: Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenler FETÖ'ye hizmet etmektedir

    Ali Koç: Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenler FETÖ'ye hizmet etmektedir

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ""Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenlerin hepsi FETÖ'ye hizmet etmektedir. Bunu insanların aklına kazıyacağız. Şimdi konuşma sırası bizde." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 21:29
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 21:43
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk Özel programına konuk oldu.

    Çok konuşulacak açıklamalar yapan Ali Koç, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da yaşadığı sürece değindi.

    "ŞİKE İMASINDA BULUNANLAR FETÖ'YE HİZMET EDİYOR"

    Başkan Koç, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da itibar suikastine uğradını belirtti.

    "Fenerbahçe markasına gelen zararın hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi mümkün değildir." diyen Koç, Fenerbahçe'ye şike imasında bulunanların FETÖ'ye hizmet ettiğini söyledi.

    Ali Koç: Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenler FETÖ'ye hizmet etmektedir İZLE

    "ŞİMDİ KONUŞMA SIRASI BİZDE"

    "Şimdi konuşma sırası bizde" sözleriyle açıklamasını sürdüren sarı-lacivertli ekibin başkanı, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

    "Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenlerin hepsi FETÖ'ye hizmet etmektedir. Bunu insanların aklına kazıyacağız. Şimdi konuşma sırası bizde.

    Ali Koç: Fenerbahçe ye şike yaptı diyenler FETÖ ye hizmet etmektedir #1

    "3 TEMMUZ'DA MÜTHİŞ BİR İTİBAR SUİKASTİNE UĞRADIK"

    3 Temmuz'da müthiş bir itibar suikastine uğradık. Fenerbahçe markasına gelen zararın hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi mümkün değildir. Sadece 1 sezona bakarsanız 55-60 milyonlara varan zarar vardır. 3 Temmuz çok kötü yaptı bizi."

    Ali Koç: Fenerbahçe ye şike yaptı diyenler FETÖ ye hizmet etmektedir #2

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