Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Koç, açıklamalarında ezeli rakipleri Galatasaray'a ağır eleştirilerde bulundu.
FETÖ hakkında da konuşan Ali Koç, bu örgütün en çok sevdiği ve sahiplendiği kulübün Galatasaray olduğunu söyledi.
"FETÖ'nün en çok sevdiği kulüp Galatasaray"
Koç, şu ifadeleri kullandı:
Gelelim gerçeklere, FETÖ'nün en çok sevdiği, gönül kurduğu kulüp, kendileri olmalarına rağmen... Hala kırmızı listede yer alan efsaneler...
"Fenerbahçe'ye FETÖ konusunda çamur atacak en son kurum Galatasaray"
Sarı-kırmızılılara seslenen Ali Koç, şunları dedi:
Fenerbahçe'ye FETÖ konusunda çamur atacak en son kurumun başında siz gelirsiniz, Galatasaraylılar...
"İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez!"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etmişti:
Google'a girdiğinizde ananas deyin, tespih deyin, şike deyin, halı sahada dostluk maçları deyin, bakın ne çıkıyor karşınıza. Hiç boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez!
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