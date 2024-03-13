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Ali Koç: FETÖ'nün gönül bağı kurduğu ve sahiplendiği kulüp Galatasaray'dır

Ali Koç: FETÖ'nün gönül bağı kurduğu ve sahiplendiği kulüp Galatasaray'dır Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında yaptığı açıklamada "FETÖ'nün en çok sevdiği, gönül bağı kurduğu ve sahiplendiği kulüp Galatasaray'dır" ifadelerini kullandı.