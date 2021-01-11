Ali Koç: Futbolcu ayartmanın bedeli vardır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu ve yayıncı kuruluşa tepki gösterirken, transferle ilgili konuştu. İşte Ali Koç'un sözleri...

GALATASARAY MESAJI

"Mesut Özil'den daha öncelikli konular var. UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz, yumuşatacak mısınız, oyuncu oynasın diye haftaya mı bırakacaksınız... Bakalım ne karar vereceksiniz, bu futbolda bir suçtur ve üstüne gidilmelidir."





"MESUT ÖZİL DAHA YAKIN"

"Mesut Özil hala bir rüya. Fenerbahçe'den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Mesut ile Arsenal'in arasında konular var. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim de elimizi zayıflatıyor. Hocamızın istediği transferler ortada. Sportif direktörümüzün bize verdiği liste var. Kulüp adı ve oyuncu adı veremem. İmzalar atılınca konuşuruz. İmzalara atılana kadar haberler çıkıyor ama biz sadece imzalar atıldıktan sonra konuşuruz. Hayırlısı neyse o olsun."





VISCA VE İRFAN CAN

Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bana gelen bir talep yok. Başakşehir, Visca ve İrfan Can'ı satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Ancak benim ekibimden gelen bir talep yok.

Erzurumspor maçının erken saatte oynanmasının kendi talepleri olmadığını belirten Ali Koç, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Konuşacağım başka şeyler var. Erzurum, Cumhuriyet tarihi için önemli bir şehir. Gazi Mustafa Kemal burada Cumhuriyet'le ilgili önemli işler yapmıştır. Erzurum'un her zaman Süper Lig'de olmasını istiyoruz. Saat kaçta olursa olsun burada oynarız. Maç saati ile ilgili bir talebimiz olmaz. Ocak ayının başında geldik, kazandık ve dönüyoruz. Maçla ilgili daha fazla şey konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞA TEPKİ

Başkan Ali Koç, yayıncı kuruluşa da büyük tepki gösterdi. İşte Ali Koç'un yayıncı kuruluş ile ilgili sözleri;

"Yayıncı kuruluşla ilgili konuşmak istiyorum, inşallah yayınlarla. Sezon başından beri yayıncı kuruluş ile Fenerbahçe arasında bazı sıkıntılar, görüş ayrılıkları oldu. Dün oynanan ve bizimle alakası olmayan maçta tezahürat efektiyle ilgili şanssızlık oldu. Özür açıklamasını samimi bulmadık. Zaten saatine baktığınız zaman bile altında çok başka sebepler, konular arayabilirsiniz. Son derece ciddiyetsiz, saygısız bir yaklaşım. Şimdi büyük resme bakalım. Fenerbahçe Başkanı olarak bir hatadan, bir sıkıntıdan bu lafları etmem. Sezon başından beri sıkıntılar yaşıyoruz. Kurumun en üst düzeyleriyle konuştuk ve yaşananları örnek örnek anlattık. Bu sorunların giderilmesini rica ettik ve kamuoyu gündemine taşımadık."





"Muhattap olduğumuz kurumda kimin çalışacağı haddimize değil ve bizi ilgilendirmez. Benim kurumumda çalışana da dışarıdan müdahale istemem ve aynısını yapmam. En üst düzeyin bu işten sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Dünkü olaydan sonra büyük problem olduğunun farkındalar. Kendi sorunları kendileri hallederler. Bu sorunlar giderilene gider yayıncı kuruluşla ilişkilerimiz sıkıntı içerisinde olacak. Taraftarlarımız bize de tepkililer. Yayıncı kuruluşa bunun düzelmesi için imkan verdik ama düzeleceğine daha da ileri gitti. Daha önce yine bizim bir maçımızda sıkıntılı efekt oldu. Maç tekrarları, pozisyonlar, bazı takıma öyle, bazı takıma böyle..."