Ali Koç, futbolcularla toplantı yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet ve futbolcularla bir görüşme yaparak moral aşıladı.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Samandıra Tesisleri'ne giden Başkan Ali Koç, önce Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'la, ardından da tüm oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdi.

Koç, kalan 15 hafta için takımın kalitesine güvendiğini ve aile ortamının, takım ruhunun, sinerjinin yeniden yakalanması durumunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Liderin sadece 3 puan gerisinde olduklarını ifade eden Ali Koç, Fenerbahçe tarihinde birçok şampiyonluğun ağır mücadelelerden geçerek elde edildiğini dile getirdi.

Trabzonspor maçını kazanacaklarına olan inancını ifade eden Başkan Ali Koç, takımın gücüne ve karakterine güvendiğini ifade etti.

F.BAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK BAMBAŞKA

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamanın başka takımlardaki şampiyonluk sevincine benzemediğini söyleyen Ali Koç, bir maçla camiadaki havanın değişeceğini, Trabzonspor karşılaşması ile yeniden bu coşkuyu yaşayabileceklerini söyledi.

Taraftarın şu an mutsuz olduğunu, bundan dolayı kendisinin de çok üzüldüğünü dile getiren Koç, camiayı mutlu etmenin yolunun futbolcuların sahada savaşmasından geçtiğini hatırlattı.