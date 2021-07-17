Ali Koç, Ghezzal'ın menajerini reddetti

Transferi yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal'ın menajeri son olarak futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerse de bu önerisi başkan Ali Koç tarafından kabul görmedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 4 büyük kulüp başkanının bir araya geldiği yayında menajer oyunlarından dert yanmıştı.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

"Birlik ve beraberliğimizi de kamuoyuna anlatıldığını, gösterildiğine inanıyorum. Şu anda transfer dönemindeyiz. Birçok menajerin oyununa geliyoruz. Biz kendi içimizde de menajerlerin yalan dolanlarına alet olmayıp, birbirimizle iletişim halinde olmamızı istiyorum. Birbirimizin ilgilendiği futbolcularla ilgilenip fiyatlarını artırmaya gerek yok. Birbirimizle haberleşerek etrafa ciddi anlamda birlik ve beraberlik mesajını vermek istiyorum." ifadelerini kullanan Çebi'ye ilk destek Ali Koç'tan geldi.

GHEZZAL FENERBAHÇE'YE DE ÖNERİLDİ

Geçen sezon Rachid Ghezzal'ı kiralayan ve muhteşem bir performans alan Beşiktaş futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcasa da menajerinin ikili oynaması üzerine transfer zora girmişti.

Galatasaray'ın da devreye girmesiyle fiyat artıran menajer son olarak Fenerbahçe Kulübü Ali Koç'un da kapısını çalsa da sarı-lacivertlilerin bir numarası "Etik olmaz." diyerek öneriyi reddetti.

Bunun üzerine Ahmet Nur Çebi'nin çok memnun olduğu öğrenilirken Cezayirli futbolcunun Galatasaray veya Beşiktaş'tan birisine transfer olması bekleniyor.