Ali Koç gözünü fena kararttı! Dünya yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye... Böyle duyuruldu! Fenerbahçe, yeni transferler için çalışmaya devam ediyor. 6 numara transferi yapacaklarını sık sık dile getiren sarı-lacivertli ekibin listesi de belli oldu.

ensonhaber.com

İsmail Kartal ile sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer hamlelerine de devam ediyor.

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertli ekip, 6 numara transferi için kolları sıvamış durumda.

6 numara transferi için gözünü yıldızlara diken Ali Koç'un listesindeki bazı isimler de gündeme düşmeye başladı.

Bu isimler arasında yer alan bir futbolcuyla ise menajerler aracılığıyla temasların kurulduğu iddia edildi.

O isim için temaslar başladı!

Suudi Arabistan basınındaki iddialara göre kadrosunu; Benzema, Kante, Fabinho gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendiren Al Ittihad, İskoç ekibi Celtic'ten 29 milyon Euro'ya Jota'yı da almıştı.

Ancak Real Betis'ten stoper Luis Felipe'nin takıma transfer olmasıyla yabancı kontenjanına takılan ve gönderilmesine karar verilen Protekizli yıldız kanat Jota, Fenerbahçe 'nin radarına girdi.

Sabah'ın haberine göre; 24 yaşındaki futbolcu için Arap kulübüyle menajerler aracılığıyla temaslara başlayan sarı-lacivertliler, bu transferi yakın zaman içinde finalize etmeyi hedefliyor.