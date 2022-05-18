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    Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunuldu

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve "Rambo Okan" hakkında Trabzonsporlu hukukçular tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
    • 18.05.2022 - 11:08
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    Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunuldu

    Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fenerbahçe kulübü ve taraftarlar nezdinde zirveye ulaşan gerginlik yargıya taşınıyor.

    Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, son günlerde taraftarlar arasında yaşanan olayların ardından, sert açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve üç denemede boğaz köprüsündeki şampiyonluk bayrağını indiren 'Rambo Okan' lakaplı taraftar Okan Güler hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Dernekten açıklama yapıldı

    Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aynı amaca hizmet eden üslup ve söylemleri ile Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ülke çapında nefret havası oluşturmaya çalışan, hedef gösteren ve neticesinde üzücü olayların yaşanmasına sebebiyet veren şüpheliler; Okan Güler (Rambo Okan) ve Y. Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu aşamadan sonra söz yargının olup tekraren tüm spor camiasını sağduyuya ve sükunete davet ediyoruz."

    Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunuldu #1


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