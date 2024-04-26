Ali Koç idmanı izledi! Fenerbahçe Beşiktaş maçına hazır Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı son idmanı tesislerde takip etti.

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Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanı başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile sarı-lacivertli futbolcuların aileleri de izledi.

İdman taktiksel ve bireysel çalışmayla tamamlandı

Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda sarı-lacivertli oyuncular 3 gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Ali Koç, oyuncularla bir arada

Öte yandan Ali Koç, idman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi.