TFF toplantısının ardından yapılan açıklama öncesinde Ali Koç ile Erden Timur arasındaki konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig kulüplerinden 9 başkan, beraberinde futbolcu ve teknik adamlarla birlikte TFF’nin Riva’daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle hem geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buluşmada futbol ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunun mesajı verildi.

Toplantıda; Galatasaray Adası’na yapılan saldırı ve Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya girerek hakemi hedef alan ve kalabalıkta Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırganın da konusu masaya yatırıldı.

Ali Koç ile Erden Timur'un diyaloğu İZLE



"Ne para harcadın ya"

Toplantının ardından basın açıklaması öncesi Ali Koç ile Erden Timur arasındaki konuşma ilgi çekti.

Koç, Erden Timur'la selamlaşarak transferleri kastedip, "Ne para harcadın ya." ifadelerini kullandı. Ali Koç'a cevap vererek, "Harcamadım da öyle görünüyor." dedi.