Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi

Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkanlığa aday olacağını açıklayan Sadettin Saran, bir araya geldi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor.

YDK başkan adaylarının açıklamalarının ardından salona gelen Sadettin Saran, oyunu kullandı.

Ali Koç'la sohbet etti

Salonda başkan Ali Koç ile görüşen Saran’ın başkana sarılması dikkati çekti.

İkili kısa bir süre sohbet etti. Saran daha sonra salonda yer alan YDK üyeleri ile fotoğraf çektirdi.













