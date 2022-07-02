Ali Koç, program sunucusu oyuncu Ufuk Özkan'a tuttuğu takımı sordu. "Galatasaray" cevabını alan Koç, "Her güzelin bir kusuru var. Senin kusurun da bu." yanıtıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında konuştu.

Toplantıda Ali Koç ile gecede sunuculuk yapan ünlü oyuncu Ufuk Özkan arasında geçen diyalog dikkat çekti.

"Senin de kusurun bu"

Gecenin sunucusu ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a tuttuğu takımı soran Ali Koç, "Galatasaraylıyım." yanıtını alınca, "Her güzelin bir kusuru var. Senin kusurun da bu." diye şaka yaptı. Salonda gülüşmelere sebep olan anlar sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, futbolda uzun süredir şampiyon olamadıklarını hatırlatarak, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde zafere ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Ali Koç ile Ufuk Özkan arasındaki diyalog VİDEO









"Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakışır"

2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğuna değinen başkan Koç, "Türkiye'nin 100. yılında ne kadar alanda başarılı olabilirsek, bizim için o kadar değerli. Fenerbahçe, güzel ülkemizin kurtuluşu ve kuruluşunda bir spor kulübünün yapacağından fazlasını yapmış.

Tüm kulüpler yapmış ama Fenerbahçe bir adım öteye gitmiş, çok şey yapmış. O yüzden biz, 'Fenerbahçe, bir spor kulübünden öte.' deriz. Şehitler ve gaziler verdik. Ata'mızın da takdirine şayan olduk. Bu bizim en çok gurur ve şeref duyduğumuz, sevindiğimiz şey. O yüzden Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakışır.

Bizim futbolda kuraklık biraz uzun sürdü. Diğer branşlarda işler iyi gidiyor. Kim hak ediyorsa o kazansın ama inşallah Fenerbahçe kazanır." ifadelerini kullandı.