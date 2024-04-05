Ali Koç, İngiliz basınına konuştu: Lisansı iptal edilmeli 2 Nisan'da gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da sert bir konuşma yapan Ali Koç, İngiliz basınına da çeşitli söylemlerde bulundu. İşte açıklamasından öne çıkanlar...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda İngiliz basınından The Athletic'e konuştu.

Fenerbahçe'de alınacak kararların öncesinde görüşleri sorulan Ali Koç, "Sizi temin ederim ki, bu dayanılmaz futbol iklimine karşı hiçbir şey yapmamak, dikkate alınmayacak tek seçenek olacaktır." dedi.

"Adaletsizlik kabul edilemez"

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Yüzyılın başından bu yana saha içinde ve dışında yaşanan bir dizi tuhaf, adaletsiz ve kabul edilemez olay, Türkiye'nin futbol ortamındaki konumumuzu yeniden düşünmemize neden oldu.

"Lisansı iptal edilmeli"

Hakem Halil Umut Meler'in maçı tatil etmek için birçok nedeni vardı ama bunu yapacak cesareti yoktu. Lisansı iptal edilmeli. Futbol federasyonu, bu vahim olayla ilgili kısa bir açıklamanın ötesinde hiçbir şey yapmadı. Bu açıklama, olayların ciddiyeti göz önüne alındığında tatmin edici değil ve alınacak herhangi bir önlemden de bahsedilmiyor.

"Görmezden geldiler"

Saha içinde ve dışında Fenerbahçe'ye karşı haksızlık, ayrımcılık çok uzun zamandır devam ediyor ve öyle ya da böyle buna bir son verilmeli. Yıllar boyunca yetkili makamların bu durumu ele almasını bekledik. Ancak, bizi dehşete düşüren bir şekilde, yetkililer, karşı karşıya kaldığımız adaletsizliği çözmek yerine göz göre göre görmezden geldiler ve işler daha da kötüye gitti.

"Uyandırma çağrısı"

Fenerbahçe'nin düşündüğü eylem sadece kulübümüz için değil, aynı zamanda Türk futbolunun geri kalanı için de adaleti sağlamayı amaçlıyor. Umarım, eylemlerimiz bir uyandırma çağrısı görevi görür ve oyunun yeniden dönüşümünde bir katalizör olur.

Alınan kararlar

Öte yandan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, çarşamba günü yaptığı açıklamada ise Galatasaray ile Süper Kupa'da oynayacakları maça U19 takımıyla çıkacaklarını ve 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını duyurmuştu.