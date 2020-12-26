Ali Koç: İnşallah 4. yıldızı takarız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, en büyük isteğinin bu sezon şampiyonluğa ulaşıp 4. yıldızı takmak olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

"HEDEF 4. YILDIZI TAKMAK"

Sporun Türkiye'deki önemine değinen Destici, "Fenerbahçe, 10 milyonlarca taraftarı olan bir kulübümüz. Bütün bu kulüplerimiz arasındaki rekabetin de fair play çerçevesi içerisinde ve gerçekten her alanda olduğu gibi adil ve hakça geçmesini arzu ettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Tabii Fenerbahçe Kulübümüz, Türkiye'nin en büyük hem futbol kulübü hem spor kulübü. Burada inşallah hedef bu sezon 4. yıldızı takmak, ben bunu başaracağına da yürekten inanıyorum. İnşallah ondan sonra da başarılarının artarak devam edeceğini biliyorum." dedi.

"İNŞALLAH 4. YILDIZI TAKARIZ"

Destici'nin bu sözlerinin ardından Ali Koç ise, "Çok onur duyduk, yoğun programınızda bize vakit ayırdığınız için, buraya geldiğiniz için. Umarım siz de ziyaretinizden memnun kalmışsınızdır. Burası sizin eviniz, burası sizin kulübünüz, dememe bile gerek yok. Dolayısıyla inşallah bu ilk ziyaretiniz pek çok ziyaretin bir başlangıcı olur. Türk futbolu, Türk sporu için de bulunduğunuz temenniler, fair play için, adil rekabet için sonuna kadar katılıyoruz. Fenerbahçe Kulübü olarak biz elimizden geldiği kadar bu doğrultuda çaba sarf ediyoruz. Bu temenniler, arzular birkaç kulübün veya birkaç siyasi liderin temennisiyle olacak işler değil. Sporun tüm paydaşları, futbol olsun, futbol dışındaki branşlar olsun topyekun el ele verip bu yapısal sorunları gidermemiz gerekiyor. En büyük arzum, en büyük dileğim de Rabbime dualarımız da Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi inşallah bu sene 4. yıldızı takarız, taktığımız zaman da inşallah hep beraber kutlarız. Bu vesileyle hem sizin, hem ailenizin hem de bütün partinizin, camianızın yeni yılını kutluyorum." şeklinde konuştu.

Son olarak 2013-14 sezonunda şampiyon olan sarı-lacivertliler, 6 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.