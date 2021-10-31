Ali Koç istifa seslerini Konya başkanı susturdu

Süper Lig'de oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin başkanı Fatih Özgökçen, “Ali Koç istifa” tezahüratına müdahale etti.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler, maçı 2-1 kaybetti.

Konyaspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında ev sahibi takımın taraftarları, “Ali Koç istifa”, “Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon!” diye tempo tutmaya başladı.

KONYA BAŞKANI SUSTURDU

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Fatih Özgökçen bunun üzerine oturduğu yerden kalkarak taraftarlarına eliyle ‘susun’ işareti yaptı ve susturdu.