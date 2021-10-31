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- Ali Koç istifa seslerini Konya başkanı susturdu
Ali Koç istifa seslerini Konya başkanı susturdu
Süper Lig'de oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin başkanı Fatih Özgökçen, “Ali Koç istifa” tezahüratına müdahale etti.
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 11:48
Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler, maçı 2-1 kaybetti.
Konyaspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında ev sahibi takımın taraftarları, “Ali Koç istifa”, “Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon!” diye tempo tutmaya başladı.
KONYA BAŞKANI SUSTURDU
Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Fatih Özgökçen bunun üzerine oturduğu yerden kalkarak taraftarlarına eliyle ‘susun’ işareti yaptı ve susturdu.