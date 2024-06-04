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Ali Koç, Jose Mourinho'yu Nusret'e götürdü

Ali Koç, Jose Mourinho'yu Nusret'e götürdü Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ve Ali Koç, ünlü restoran sahibi Nusret ile yat turuna çıktı. Çektirdikleri fotoğrafta arka plan detayı ise sosyal medyaya damgasını vurdu.