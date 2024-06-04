Ali Koç, Jose Mourinho'yu Nusret'e götürdü

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağlamıştı.
Koç, atılan imzanın ardından Portekizli hocaya İstanbul'u gezdiriyor.
SaltBae olarak ünlenen Nusret Gökçe'nin restoranını ziyaret etti.
Jose Mourinho ve Ali Koç daha sonra Nusret'le birlikte Boğaz turuna çıkarken, çektirilen poz ise dikkat çekti.
"Her yerdeyiz"
Arka planda sarı-kırmızı köprünün yer alması Fenerbahçelileri kızdırırken, Galatasaray taraftarı da "Her yerdeyiz." gibi mesajlarla rakiplerine göndermede bulundu.
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