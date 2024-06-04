Ali Koç, Jose Mourinho'yu Nusret'e götürdü
ensonhaber.com

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü teknik direktör ile anlaşma sağlamıştı.

Koç, atılan imzanın ardından Portekizli hocaya İstanbul'u gezdiriyor.

SaltBae olarak ünlenen Nusret Gökçe'nin restoranını ziyaret etti.

Jose Mourinho ve daha sonra Nusret'le birlikte Boğaz turuna çıkarken, çektirilen poz ise dikkat çekti.

"Her yerdeyiz"

Arka planda sarı-kırmızı köprünün yer alması Fenerbahçelileri kızdırırken, Galatasaray taraftarı da "Her yerdeyiz." gibi mesajlarla rakiplerine göndermede bulundu.