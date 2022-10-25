Ali Koç: Kadın basketbolda da sayılmayan şampiyonluklar var

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, basketbol müzesinin açılışında açıklamalarda bulundu. Koç, "Kadın basketbolda da futboldaki gibi sayılmayan şampiyonluklar var" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye’nin ilk basketbol müzesi “Fenerbahçe Basketbol Müzesi”nin açılışında konuştu.

Konuşmasının başında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Ali Koç, “Sayın İmamoğlu’na öncelikle bizi yalnız bırakmadığı için ve konuşması sırasında Fenerbahçe değerleri ve Fenerbahçe’nin bu ülke ve cumhuriyet için neler ifade ettiğini ifade ettiği için de çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Sayılmayan şampiyonluklar var"

Futboldaki 5 yıldız tartışmaları güncelliğini korurken bir başka tartışma yaratacak konuya da değinen Fenerbahçe'nin bir numarası, "Kadın basketbol, burada da futboldaki gibi durum var. Resmi şampiyonluklar var. Sayılmaya başlamadan önceki tarihten evvelki şampiyonluklar var. Hepsini birleştirdiğiniz zaman 19 şampiyonluğumuz var ama resmi şampiyonluklara baktığınız zaman 1998-99’dan bugüne geçen 24 senenin 16 senesinde Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi, lig şampiyonu olmuştur. EuroLague’de 4 kere final oynadık, 5 yıllık başkanlığım süresince bildiğiniz gibi çok acılar çektik. Ama benim için sorsanız en acısı neydi, en son bu salonda defalarca fark atarak yendiğimiz bir takıma kendi sahamızda kupayı vermek oldu ama inşallah bu sene onu telafi edecek bir takım kuruldu." ifadelerini kullandı.