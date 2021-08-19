Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 Haziran'da "Kafaya taktım gidecekler" diye ima ettiği Sivasspor maçında oynayan 16 oyuncudan 5'ini gönderdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında bahsettiği, 11 Mayıs 2021'de oynanan ve şampiyonluğun kaçırıldığı maç olarak tarihe geçen Sivasspor maçı kadrosundan 5 ismi gönderdi.

Ali Koç, 1 Haziran'daki basın toplantısında, "Takım havasına zarar veren antrenör de olur, futbolcu da olur gidecek. Benim tahammülüm yok artık! O futbolcu Sivas maçına çıktığı zaman terinin son damlasına kadar! Ölecek sahada ölecek! Soyunma odasına 1-0 mağlup giriyoruz, çıkınca sahaya o bilinçle çıkacak. Olmayanlar var. Kontratı devam eden de var aralarında. Ben onu kafaya taktım." ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç, 'Kafaya taktım' dediği 5 oyuncuyu gönderdi İZLE



ANTRENÖR KADROSU DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte antrenörler Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Volkan Ballı, Selçuk Şahin görevlerinden ayrıldı. Bu isimlerden Volkan Ballı Samandıra'daki görevinden alınırken, idari bir göreve çekildi.

Göreve devam eden antrenörler ise Zeki Murat Göle, Michael Kraft ve Fatih Yıldız oldu.

SİVASSPOR İLK 11’İ

Sivasspor maçı ilk 11'inde şu isimler yer alıyordu;

Harun Tekin; Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Caner Erkin; Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci; Pelkas, Mesut Özil, Valencia.

OYUNA SONRADAN GİRENLER

Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Bright-Osayi Samuel, Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu.

GÖNDERİLEN OYUNCULAR

Harun Tekin, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ozan Tufan ve Papiss Cisse.