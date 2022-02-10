Euro
15.52
0.27%
Dolar
13.57
0.20%
Altın
800.22
0.26%
Borsa
2043
0.00%
Bitcoin
599.184
0.82%
BTXN Coin
33.40
3.79%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C
    Ali Koç, Kayserispor maçının ardından soyunma odasına indi

    Ali Koç, Kayserispor maçının ardından soyunma odasına indi

    Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Kayserispor yenilgisinin ardından, soyunma odasına inerek oyunculara sitem etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 9 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Fenerbahçe bu süreçte rakipleri karşısında sahadan 3 kez mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli futbolcular, 4 müsabakada ise rakipleriyle puanları paylaştı.

    Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlamıştı. Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalan rakibine 1-0 kaybederek kupadan elendi.

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un, Türkiye Kupası'nda Kayserispor yenilgisi sonrası soluğu soyunma odasında aldığı ortaya çıktı.

    Ali Koç, Kayserispor maçının ardından soyunma odasına indi #1

    "AKLIM ALMIYOR"

    Son saniye golüyle yıkılan Koç’un tek başına takımla bir görüşme yaptığı ve "Bu yaşananlara anlam veremiyorum. Açıkçası inanamıyorum. 10 kişi kalmış bir takıma nasıl elendiğimizi aklım almıyor. Sizin alıyor mu? Bana bir şey söyleyin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    Oldukça üzgün görünen Ali Koç’un konuşmasının devamında taraftarın mücadele sonunda gösterdiği isyanında haklı olduğunu vurguladığı öğrenildi.

    Ali Koç, Kayserispor maçının ardından soyunma odasına indi #2

    "TARAFTARA BORÇLUSUNUZ"

    Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertli kulübün başkanının, "Taraftara borçlusunuz. Yağmurda çamurda tribünleri dolduruyorlar, size destek veriyorlar. Aşkları için bunu yapıyorlar. Siz bu formanın hakkını veremiyorsunuz" dediği kaydedildi.

    Ali Koç, Kayserispor maçının ardından soyunma odasına indi #3


    Görüş Bildir