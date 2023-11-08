Ali Koç, kendisine Fırıldak Ali diyen Tuzlaspor'a dava açacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemde Türk futbolunda yaşanan yolsuzluk ve şike iddialarını "Türk futbolunun Susurluk'u" olarak nitelendirdi. Kulüp, bu konular ve Tuzlaspor'un açıklamalarına ilişkin harekete geçti.

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Fenerbahçe’nin hukuk ekibi, Türk futbolunu sarsan son dönemdeki iddialarla ilgili harekete geçti.

Başkan Ali Koç'un “Türk futbolunun Susurluk'u” şeklinde tanımladığı yaşanan olaylarla ilgili çalışmalar başladı.

Hakemler içindeki gruplaşmalar, atamalardaki usulsüzlükler, geçmiş tarihe alınan sağlık raporları, yasa dışı bahis ve şike iddiaları gibi konularda sarı-lacivertlilerin hukukçuları geniş kapsamlı bir dosya hazırlıyor.

Kulüp bu dosyayı UEFA ve IFAB'a sunacak. Ayrıca İçişleri ve Spor bakanlıklarına da şikayette bulunulacak. Başkan Ali Koç da ilgili bakanlarla yüz yüze görüşmek için randevu isteyecek.

Ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacak

Sözcü'nün haberine göre; sarı-lacivertli yönetim ve Başkan Ali Koç, Tuzlaspor'un yaptığı açıklamalar nedeniyle ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacak. Koç, bu konuda da sonuna kadar gideceğini yakın çevresiyle paylaştı.