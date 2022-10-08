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    Ali Koç: Keşke yollarımız 2018 yılında kesişseydi

    Ali Koç’un takıma uzun süredir beklenen havayı getiren Jorge Jesus'a, “Keşse yollarımız 2018 yılında kesişseydi. Sizinle daha önce görüşmemek benim en büyük pişmanlığım” dediği öğrenildi.
    • 08.10.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 14:42
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    Ali Koç: Keşke yollarımız 2018 yılında kesişseydi

    UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı etkili bir oyun ile 2-0 yenen Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus ile ilgili bir itirafı ortaya çıktı.

    Sarı-lacivertli camiaya, uzun süredir özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus taraftarların 1 numaralı sevgilisi olmuş durumda.

    Ali Koç'un 'keşke'si

    2018 yılında kazandığı başkanlık seçiminden bugüne bir türlü istenen başarıları elde edemeyen Başkan Ali Koç da Jorge Jesus'la çalışmaktan dolayı fazlasıyla memnun. Hatta Başkan Koç'un bu konuda 'keşke' dediği ortaya çıktı.

    Ali Koç: Keşke yollarımız 2018 yılında kesişseydi #1

    "Benim en büyük pişmanlığım"

    Alınan bilgilere göre Larnaca maçının ardından Jesus'la bir araya gelen Ali Koç, "Keşke yollarımız ilk başkan olduğumda, yani 2018 yılında kesişseydi. Sizinle daha önce görüşmemek, benim en büyük pişmanlığım" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    Ali Koç: Keşke yollarımız 2018 yılında kesişseydi #2

    Ali Koç, göreve Cocu'yu getirmişti

    Başkan Ali Koç göreve geldiğinde Aykut Kocaman ile yollarını ayırmış ve Philip Cocu'yu teknik direktörlük koltuğuna oturtmuştu. Ancak ne Hollandalı hoca ne de daha sonra göreve gelen isimlerden hiçbiri Fenerbahçe'ye beklenen şampiyonluğu getiremedi.

    Ali Koç: Keşke yollarımız 2018 yılında kesişseydi #3

    Jorge Jesus'un sözleşmesi uzatılacak

    Jorge Jesus sadece takıma oynattığı futbol ve aldığı skorlarla değil, liderlik özellikleri ve taraftarla diyaloğu nedeniyle de Başkan Koç da büyük bir hayranlık uyandırmış durumda. Ali Koç, Jesus'un sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.

    Ali Koç: Keşke yollarımız 2018 yılında kesişseydi #4


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