Ali Koç, koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kış ayının gelmesiyle koronavirüs, dünyada etkisini artırmaya başladı. Omicron varyantı ile daha tehlikeli hale gelen virüs yayılma hızını da artırdı.

Koronavirüs vakalarının arttığı bu dönemde Fenerbahçe'den de bir pozitif haberi geldi.

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Koç, geçtiğimiz Nisan ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberi Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

"İZOLASYON SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.