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    Ali Koç: Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı.
    • 24.05.2022 - 08:53
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    Ali Koç: Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na adaylığını ilk kez açıklarken 28 şampiyonluk talepleriyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

    Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' isimli programda konuşan Koç, Trabzonspor maçındaki pankartın kendilerini çok rahatsız ettiğini ve Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olacağını sözlerine eklerken "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum. O pankart bizi çok rahatsız etti. Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun haberi olmayabilir ama yöneticilerin vardır. Çıkıp yanlış olduğu söylenebilirdi. Bir kupa için FETÖ'nün yanında mısınız? 4 Nisan ile dalga geçildi. Bence failler bulundu ama gizleniyor. Altından FETÖ bile çıkabilir." açıklamasını yaptı.

    “28 şampiyonluk için TFF’den cevap alamadık”

    TFF'nin taleplerine cevap vermediğini belirten Ali Koç sert ifadeler kullandı ve konuyla ilgili "28 şampiyonluk için uzun süredir cevap alamadık. Acelemiz yoktu. Tarihçisi, akademisyeni, o dönemde futbol oynamışlar var... TFF'yi bırakın, Türkiye Cumhuriyeti'ni yok saymak gibi bir şey var. Geçmiş yıllarda, bazı yıllarda bugünkünden daha fazla şehir takımı var. Beşiktaş'ı tebrik edelim, onlar hakkını almış. Bu Beşiktaş'ın sorunu değil. Anlaşılan federasyon seviyesinde karar verilemeyecek. Sonuç alana kadar elimizden geleni yapacağız. 5 yıldızı takacağız, TFF ne yapabilecek?" açıklamasını yaptı.

    Ali Koç: Kulüpler Birliği Başkanlığı na aday olmayı düşünüyorum #1


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