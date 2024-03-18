Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Trabzon'da yaşananlarla ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe dün gece oynanan maçta fanatizmin çirkin yüzü bir kez daha hortladı.

Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi bulsa da Fenerbahçe son dakikalarda bulduğu golle müsabakadan 3-2 üstün ayrılırken maçın ardından olanlar oldu.

İşler çığrından çıktı

Maçın ardından sahaya giren taraftarlar saha ortasında kutlama yapan Fenerbahçeli futbolculara saldırınca işler çığrından çıktı.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi.

Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.

Oyuncularla taraftar kavga etti

Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Ali Koç ilk kez konuştu

Mücadelenin ardından taraftarların sahaya girmesiyle yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk kez konuştu.

Ali Koç, kulüp kanalı FB TV'de açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği'nden istifa etti

Takımın ligden çekilmesi dahil her türlü alternatifi konuştuklarını belirten Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini duyurdu.

"Biz bu muameleyi kabul etmeyeceğiz"

Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.