Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısını erken terk etti

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda yer alan isimlerden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantının bitmesini beklemeden ayrıldı.

16 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Futbol Federasyonu seçimi öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya katılan isimlerden biri olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısından erken ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nin toplantısından erken ayrılması öne çıkan konulardan biri oldu.

Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız günlerde Ali Koç, TFF seçimleri konusunda serzenişte bulunmuştu. Koç, "Herhalde tarihin en kötü en tutarsız en garip ve verdiği kararlarla futbolun menfaatine en uzak kullanılmaya en elverişli bir federasyonla buraya kadar geldik. 3 senedir istediğimiz B takımlar ligi de belli değil. Yeni bir seçim oluyor bu seçim dönüm noktasıdır. Türk futbolunun en önemli noktalarındandır. Bu kadar çok sorunumuz yığınla problemimiz var ki bu gidişat gidişat değil." demişti.





"Lütfen bu hatadan dönelim" demişti

Koç, TFF Başkan Adayı vasfıyla Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısına katılan Mehmet Büyükekşi ile ilgili de daha önce sert açıklamalar yapmıştı. Fenerbahçe Başkanı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Elimdeki bilgiler sebebiyle söylüyorum; yumuşak karın oluşturulabilecek bir durum söz konusudur. Bütün Fenerbahçelilerin konuyu da takip etmesini istiyorum. TFF başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye yer olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sizin isminiz kullanılarak bazı şeyler söyleniyor. Lütfen bu hatadan dönelim."