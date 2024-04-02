Ali Koç: Mert insan tribünde maskeyle oturmaz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı hakkında "Karadeniz insanına pek çok sıfat addedebilirsiniz, bunlardan biri merttir. Mert olan insan tribünde maskeyle olmaz. Zaten onlardan biri sahaya atladı" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla gerçekleştirildi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına gerekli çoğunluk olan 22 bin 588'in üzerinde sarı-lacivertli üye katılım sağladı.

Gerçekleşen toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan olaylı Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

"Duruma göz yumulmuştur"

Koç, konuyla ilgili şunları dedi:

Açık ve net söylüyorum, bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir. Böyle düşünüyoruz çünkü gergin geçeceği belli bir maçta valilik ve emniyet müdürlüğü gereken güvenliği sağlayamamıştır. Bugün genel kurul toplantısındayız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok daha iyi bir güvenlik tedbiri almıştır!

"Mert olan insan tribünde maskeyle olmaz"

Sahaya giren maskeli taraftara değinen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. Görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlilerden devletimiz hesap soracak mı? İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmaları yapacak mı, takipçisi olacağız. Maça gelen taraftara üst araması yapılmamıştır. Passolig tüm takım taraftarlarına açılmıştır. Maskeli taraftarlar nasıl oluyorsa, bir şekilde göz ardı edilmiştir. Karadeniz insanına pek çok sıfat addedebilirsiniz, bunlardan biri merttir. Mert olan insan tribünde maskeyle olmaz. Zaten onlardan biri sahaya atladı.

"Trabzon Emniyeti burnunun dibindeki maça müdahala edememiştir"

Maç sonrası verilen kararları eleştiren Koç, şu sözleri sarf etti: