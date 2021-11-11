Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemde Pereira ile sorun yaşadığı iddia edilen Mesut Özil hakkında değerlendirmede bulundu. Koç, "Mesut'un da artık işine odaklanması lazım" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin bir numarası, Vitor Pereira ve Mesut Özil arasındaki gerilime de değindi.

"MESUT ÖZİL İLE SORUN YOK"

"Burada sezon başından beri Van Persie olayı yaratılmaya çalışılıyor. Fenerbahçe'deysen hayatın zor. Mesut daha sık oynamak istiyor, haklı olarak. Oynamaya aç. Sezon başında maç eksiğinin giderilmesi için aldığı süreler zaman içinde arttı. Hocamız Mesut'un neler yapacağını biliyor, hepimiz biliyoruz. İyi bir Mesut'un yaratacağı harikaları hepimiz biliyoruz. Mesut'un kabiliyetlerini tartışmaya gerek yok. Oyun sistemiyle Mesut'un yapabilecekleri zaman zaman örtüşmeyebiliyor. Hocanın Mesut'a karşı önyargısı yok. Nasıl kullanabileceğini biliyor."

Ali Koç: Mesut Özil futboluna odaklanmalı ViDEO







"MESUT İŞİNE ODAKLANSIN"

"Mesut aşık olduğu ülkeye, taptığı takıma geldi. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut'un da artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir yana koyup, Fenerbahçe'ye nasıl en iyi katkıyı veririm bunlara odaklanması gerekir. Fiziksel durumu iyiye gidiyor ama ne talihsizliktir ki 10 günlük sakatlık yaşadı. Kayseri maçından önce sadece 1 idman yapabilmişti takımla. Sonradan girdi, neler yaptığını gördük."

"VITOR HOCA, MESUT'U DÜŞÜNSÜN"

"Bununla beraber Vitor Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Ona en uygun sistemi nasıl tesis eder? Ona çalışıyor zaten. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor."





"KADROYU EN İYİ ŞEKİLDE..."

"Hocamız, Mesut ve tüm kadroyu en iyi şekilde nasıl kullanırım diye bir daha düşünmesi gerekir. Şans hiç yanımızda değil. Hangi takımın 3 kaptanı birden aynı anda sakat? Hocamız en iyi kadronun kendisinde olduğunun bilincinde. Burada esas olan Fenerbahçe'dir! Ne futbolcu ne hoca üstünde değil. Önemli olan Fenerbahçe'nin maçlar kazanmasıdır. Biz de bu bilinçle işlerimizi yürütüyoruz."