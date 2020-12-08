Ali Koç: Mesut Özil gerçekleşmesi zor bir rüya

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takıma geleceği söylenen Mesut Özil ile ilgili net açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koç, Arsenal forması giyen Mesut Özil'in ekonomik şartlarını kaldırabilecek durumda olmadıklarını söyledi.

"GERÇEKLEŞMESİ ZOR BİR RÜYA"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Elden oyuncu çıkarmazsak devre arasında transfer yapacak bir durumumuz yok. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçeli ama gerçekleşmesi zor bir rüya. Ekonomik şartlarını kaldırabilecek konumda değiliz." şeklinde konuştu.