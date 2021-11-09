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- Ali Koç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda konuşacak? Flaş açıklama!
Ali Koç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda konuşacak? Flaş açıklama!
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 20:00
- Güncelleme : 09.11.2021 - 20:07
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-22 sezonuna Vitor Pereira ile başladı ancak iyi giden ibre aşağı döndü.
Üst üste yaşanan puan kayıpları taraftarları bezdirirken, Vitor Pereria'nın ise kovulması istendi.
Kadıköy'de Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, taraftarları tarafından yuhalandı.
Bu gelişmelerin ardından gözler Ali Koç'a çevrilirken, taraftarlar Koç'tan gelecek açıklamayı bekliyordu.
Taraftarların sabırsızlıkla beklediği haber geldi ve Ali Koç'un gündeme dair konuşma yapacağı duyuruldu.
Bunun akabinde taraftarlar, "Ali Koç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda konuşacak?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Ali Koç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda konuşacak? İşte detaylar...
ALİ KOÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA KONUŞACAK?
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Başkan Ali Koç'un perşembe günü saat 16.00'da FB TV'ye konuşacağı duyuruldu.
Özellikle teknik direktör Vitor Pereira'nn geleceğinin tartışıldığı ve yönetimin eleştirildiği bugünlerde Koç'un yapacağı açıklamalar merak konusu oldu.