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Ali Koç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda konuşacak? Flaş açıklama!

Ali Koç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda konuşacak? Flaş açıklama!

Fenerbahçe'nin son zamanlarda yaşadığı kötü gidişat taraftarı üzerken, Başkan Ali Koç'un bir açıklama yapması bekleniyor. Peki, Ali Koç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda konuşacak?