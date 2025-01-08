Ali Koç: Neden hep özne Galatasaray!

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına yönelik kararın yanı sıra transfer planlamaları ve son dönemde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la ilgili sözleri hakkında konuştu ve savcılara seslendi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın'ın şu sözleriyle ilgili açıklama yaptı:

Galatasaray'ın hakemden şikayet edecek neyi var? 20-30 sene gerilere gidelim isterseniz. Hakemlerden şikayet edecek olan en son camia Galatasaray'dır. Geçen sene Antalyaspor'dayken Galatasaray maçımız vardı. 2-1 yenildik. Neler olduğunu hatırlarsınız. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi. Maçı kazandık. Hakem, "Galatasaray maçını telafi ettik" dedi. Böyle şey olur mu? Kendisi söyledi, ayıp değil mi?

"SAVCILIK SORUŞTURACAK! BU BİR ŞİKE"

Basın toplantısında konuşan Ali Koç, şunları dedi:

Sergen'i nasıl bilirsiniz, özü sözü bir, cesur, dürüst, kafasında tilki olmayan biridir. 'Hakemlerden en son şikayet edecek olan takım Galatasaray'dır.' diyor. Şu an bir görevi yok. Yarın bir gün Galatasaray'ın, milli takımın başına geçebilir. Militan seviyeli gazetecilerin ağzına ciklet olacak diye bir sürü insan uzak duruyor. Söylemiş. 'Hakemlere teşekkür etsinler. Göztepe'nin hakkı yendi.' diyor. Ancak daha enteresan bir şey var. 99 puanla kusursuz bitirdiğimiz bir sezon var. 'Geçen sene Antalyaspor ile Galatasaray'a 2-1 yenildik. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi, maçı kazandık. Hakem Galatasaray maçını telafi ettik dedi, ayıp değil mi' diyor. Bu dünyada yer yerinden oynar, küçük çaplı deprem olur. Kim bunu soruşturacak? Bu savcılık. Bu şike!

ABDÜLKADİR BİTİGEN SÖZLERİ

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Hakem kimdi? Abdulkadir Bitigen. Kim Bitigen? Geçen sene zoom eğitiminde VAR'a çağrılan penaltı verilen, bana göre penaltı yoktu hafif dokunma var diyen, itiraf eden, VAR'daki adam 'Ruh halimi bilmiyorum, niye' diyen adam. Ne oldu, şampiyonluk gitti!

"NEDEN HEP ÖZNE GALATASARAY?"

Öte yandan Ali Koç, şunları dedi:

Sivas'ta 'ofsaytımsı', Rize, Göztepe… Niye hep kızılan maçların öznesi Galatasaray?

"DEVLETTE HİÇ Mİ OTORİTE YOK, BİR ŞEY YAPILMAYACAK MI!"

Ali Koç ayrıca, şu ifadeleri kullandı: