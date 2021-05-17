Ali Koç: O kadar para ve emek harcadım, böyle olmamalıydı

Ali Koç: O kadar para ve emek harcadım, böyle olmamalıydı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılan 23 transfere rağmen başarının gelmemesi üzerine büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Ali Koç, 20 senelik Aziz Yıldırım döneminin ardından 3 Haziran 2018’deki kongrede rekor oyla başkanlık koltuğunu devralmıştı.

Yeni başkan Ali Koç, birçok vaat açıkladı, “Gurur duyulacak bir Fenerbahçe sözü veriyorum” dedi. Ancak işler hiç de umduğu gibi gitmedi.

Ali Koç’un ilk sezonunda ligden düşme tehlikesi yaşayan Fenerbahçe, son haftalardaki çıkışla sezonu 6. bitirdi. Geçen sezon ligi 7. tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sene şampiyonluğun en büyük favorisiydi. Yine olmadı... Kanarya, ezeli rakibi Beşiktaş ve Galatasaray’ın arkasında, 3. olabildi. Bu sonuç en çok Ali Koç’u üzdü.

"O KADAR EMEK VE PARA HARCADIM"

Fanatik'te yer alan habere göre; büyük moral bozukluğu yaşayan başkan Koç’un yakın çevresine, “Bu kadar para, emek ve zaman harcadım. Sonuç hayal kırıklığı. Çok üzgünüm. Böyle olmamalıydı” diyerek dert yandığı öğrenildi.

Ali Koç’un şu ana kadar Fenerbahçe için tam 150 milyon euro (1 milyar 540 milyon TL) harcadığı öğrenildi.