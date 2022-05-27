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    Ali Koç: O sene bu sene

    Fenerbahçe sekiz yıllık hasreti dindirmekte kararlı. Cumhuriyetin 100. yılında kupayı kaldırmak istediklerini söyleyen Ali Koç, hedefe ulaşacaklarını söyledi.
    • 27.05.2022 - 11:49
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    Ali Koç: O sene bu sene

    Daha önce en uzun şampiyonluk hasreti altı sezon olan Fenerbahçe, tam sekiz sezondur şampiyon olamıyor.

    Sarı-lacivertliler, 2013-14'ten bu yana dört farklı takımın zaferine şahit oldu.

    Galatasaray ile Beşiktaş 3'er, Başakşehir ve Trabzonspor 1'er defa şampiyonluk yaşarken, başkanlığı döneminde dört farklı takımın zaferini gören Ali Koç, buna dur demek üzere camiaya söz verdi.

    Ali Koç: O sene bu sene #1

    "Bu sefer iddialıyım"

    Geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalına konuk olan Koç, program sonrası camianın gönlüne su serpecek ifadeler kullandı.

    Ali Koç "Beni biliyorsunuz büyük konuşmayı sevmem ama bu sefer hiç olmadığı kadar iddialıyım." diyerek cumhuriyetin 100. yılında ipi göğüsleyen taraf olacaklarını dile getirdi.

    "Birlikte yürüyeceğiz"

    Sabahın üçünde kendisini desteklemeye gelen taraftarların olduğunu hatırlatan Koç "Onlar yanımızda olduğu sürece daha güçlüyüz. Yeni sezonda da taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Bu sezon tribünler dolduğunda, birlik olduğumuzda Fenerbahçe'nin neler yapabileceğini herkes gördü." diyerek şampiyonluğa camia olarak yürüyeceklerini ifade etti.

    Ali Koç: O sene bu sene #2


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