Ali Koç oyun kurdu, Mert Hakan golü attı Fenerbahçe, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki depremzedeler için yaptırdığı 2 bin 300 konteynerin açılışını yaptı. Yapılan etkinlikte Başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli takımın orta sahası Mert Hakan Yandaş'ın futbol maçına katılması sosyal medyada gündem oldu.

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Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve çadırlara yerleştirilen afetzedeler, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ne inşa edilen Fenerbahçe Konteyner Kent'e düzenlenen törenle yerleştirildi.

Fenerbahçe Mahallesi'nde yapılan sosyal alanları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, çocukların ve depremzede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ali Koç ve Mert Hakan futbol oynadı

Yapılan Konteyner Kent açılışında ise Ali Koç ve Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, çocuklarla buluştu ve vakit geçirdi. Sahaya çıkarak depremzedelerle futbol oynayan Koç ve Yandaş'ın bu anları, sosyal medyada çok konuşuldu.

Gerçekleşen etkinlikte Başkan Ali Koç'un oyunu kurduğu ve son olarak Mert Hakan'ın gol attığı pozisyon büyük beğeni topladı.

Yaşanan pozisyonun ardından ise Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

Mert Hakan'ın bu maç sarı kart görme yüzdesini oynayalım.

(Görüntüler FB TV'den alınmıştır.)