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    Ali Koç perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç perşembe günü basın toplantısı yapacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 15:23
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    Ali Koç perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te basın toplantısı düzenleyecek.

    FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

    Sarı Lacivertliler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyecektir. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır." ifadelerine yer verildi.

    Ali Koç'un yeniden adaylığını açıklaması bekleniyor.

    Ali Koç perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek #1

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