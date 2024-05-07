Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Başkanı Koç ve İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu "Sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle disipline gönderildi.

9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Ankaragücü, Kayserispor, Samsunspor, Hatayspor ve Konyaspor, çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edilirken, 35. haftada oynanan maçlarda kırmızı kart gören Fatih Karagümrüklü futbolcu Sofiane Feghouli "kural dışı hareketi" ve "hakareti" sebebiyle, Antalyasporlu oyuncu Van de Streek de "kural dışı hareketi" nedeniyle disipline gönderildi.

Sahadan çekilen Vanspor FK disipline sevk edildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında Bursaspor deplasmanında sahadan çekilen Vanspor FK, "Müsabakayı terk etmeleri" sebebiyle disipline sevk edildi.

1. Lig'den Eyüpspor, Adanaspor, Çorum FK, Şanlıurfaspor, Boluspor, Sakaryaspor da PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.

"Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

PFDK'dan Ali Koç'la ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: