Ali Koç, puan farkını ekstra prim vererek kapatacak

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Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasaray ile aralarındaki 8 puanlık farkı kapatmayı hedefleyen bir strateji planladı.

Hedef, güçlü bir performans sergileyerek şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelmek.

TAKIMA YAKIN DESTEK STRATEJİSİ

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla daha sık bir araya gelerek motivasyonu artırmayı planlıyor.

İlk adım, tesislerde takımın yanında olmak ve sahadaki performansı artırmak için ekstra prim uygulamalarını sürdürmek olacak.

Eyüpspor maçında verilen ekstra prim sözü beklenen etkiyi yaratmasa da, ikinci yarıda bu yöntemin kritik maçlarda devreye sokulması hedefleniyor.

MOURINHO'YA DESTEK, TAKIMA DAHA FAZLA MÜDAHALE

Başkan Ali Koç ve yönetimi, sezon başında Jose Mourinho’nun kararlarına geniş yetkiler tanımıştı. Ancak ikinci yarıda yönetimin, teknik direktörün yanında daha aktif rol alarak takımı yalnız bırakmama kararı aldığı öğrenildi.

KRİTİK MAÇLARA ÖZEL ODAK

Yönetim, kritik maçlarda oyuncuların motivasyonunu artırarak şampiyonluk hedefi doğrultusunda daha güçlü bir mücadele sergilemelerini sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Ali Koç’un bu stratejiyi futbolculara ilettiği ve destek sözü verdiği kaydedildi.