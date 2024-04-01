Ali Koç, Samandıra'da futbolcularla görüştü Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla görüşme yaptı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda futbolcular, Trabzonspor deplasmanında yaşanan olayların etkisinde olduklarını ancak şu anda iyi durumda olduklarını ve maça odaklandıklarını ifade etti.

"Şampiyonluğa ulaşacağımızdan kuşkum yok"

İsmail Kartal ise takımın hem mental hem de fiziksel olarak toparlandığını belirtti ve oyuncuların ligde devam etme kararını desteklediğini dile getirdi.

Camianın bir evladı olarak mücadeleye devam etmek istiyorum. Takım olarak şampiyonluğa ulaşacağımızdan kuşkum yok.

"Bu durumdan daha güçlenerek çıkacağız"

Takım kaptanı Edin Dzeko da Ali Koç'a, takımın daha da güçleneceğini ve şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Bu durumdan daha güçlenerek çıkacağız. Bundan sonra oynayacağımız maçlarda daha fazla mücadele edeceğiz, Fenerbahçe’ye ve kendimize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. Fenerbahçe’nin şampiyon olması için de üzerimize düşen bütün görevleri yapacağız.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamaya göre, takımın bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olduğu ve şampiyonluk hedefine odaklandığı vurgulandı.