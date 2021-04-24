Ali Koç: Şampiyonluk şansında Erol Hoca'nın rolü büyük

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı konuşmada, "Şampiyonluk şansından bahsediyorsak Erol Hoca'nın süreçte katkısı büyüktür." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koç, yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansına değindi.

Koç açıklamalarında, “Göz göre göre hakem hatalarından kaybettiğimiz, heba olan pek çok puanımız var. Her şeye rağmen toparlanmasını bildik. Şampiyonluk amacımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik.

Birkaç hafta evvel bazılarının mucize olarak gördüğü şampiyonluk şansımızın kuvvetlenmesi ve dolayısıyla camiamızın yakaladığı havayla, Fenerbahçe'miz bir kez daha şampiyonluk adayı olarak telaffuz edilmeye başlandı.





"ŞAMPİYONLUK ŞANSINDAN BAHSEDİYORSAK, EROL HOCANIN SAYESİNDE"

Erol Hoca'mıza bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Bugün şampiyonluk şansından bahsediyorsak, onun da bu süreçte katkısı büyüktür.

Emre Belözoğlu, kariyeri ve hırsıyla, saha kenarında nispeten tecrübesiz olsa da inanıyoruz ki bu süreci futbol zekasıyla en iyi şekilde yönetecektir. Ona inancımız sonsuzdur.





"SON 15 YILDIR EN FAZLA CANI YANAN TAKIM FENERBAHÇE"

Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yapılanları tüm Türkiye biliyor. Komple teorilerinden bahsedeceksek, en fazla canı yanan takım Fenerbahçe. Taraftarımızdan rica ediyorum, şampiyonluğa odaklansınlar.

TFF, MHK ve hakemlerden bir ricamız var. Lütfen bu vebalin altına girmeden, sorumluluğunuzun bilincinde olarak, tarafsız ve adaletli olmak için elinizden ne geliyorsa azami çaba ve hassasiyet gösteriniz.” İfadelerini kullandı.