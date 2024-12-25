Ali Koç: Şampiyonluk yaşamadan bırakmam

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yaşanacak olası yönetim krizini şampiyonluk hedefiyle önledi.

Yönetici Ahmet Ketenci'nin yaptığı dikkat çekici açıklamalar sonrası toplanan başkan Ali Koç ve kurmayları camiadaki erken seçim algılarını masaya yatırdı.

Ali Koç'un, "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği öğrenildi.

KETENCİ'NİN GÖREVİ DEĞİŞTİ

Taraftardan sorumlu olan yönetici Ahmet Ketenci'nin bu görevden alındığı bildirildi. Taraftardan sorumlu yeni yönetici Hulusi Belgü olacak.

"MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ketenci, şampiyonluk yolunda başkan Ali Koç'un yanında kenetlendiklerini belirtip, "Eksiklerimiz var, transfer yapacağız. Zorluklar yaşıyoruz ama bu demek değil ki pes edeceğiz. Zorlukları da göğüsleyeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Asla vazgeçmek yok." açıklamasını yaptı.