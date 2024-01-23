Ali Koç, Samsunspor maçı sonrası takımı motive etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samsunspor maçı sonrası takım ve teknik heyet ile görüştü.

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Kadıköy'de oynadığı Samsunspor maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç, Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Ali Koç, moral verdiği oyuncularla bir de konuşma yaptı.

Takım olarak birlikte kazanıldığı ve birlikte kayıp yaşandığına dikkati çeken Ali Koç'un, "Hepiniz yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncularsınız. Yaşanmasını istemesek de bu tip kayıplar olabilir. Önemli olan sizlerin buna iyi bir reaksiyon vermesi. Yeniden bir çıkış yakalayacağınıza inanıyoruz. İsmail Kartal Hocamızın önderliğinde sizlerden seri galibiyetler bekliyoruz. Hepinize güveniyor ve inanıyoruz." dediği öğrenildi.

İsmail Kartal ile de görüşüldü

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör İsmail Kartal ile de hem Samsun karşılaşmasında yaşanan kayıp hem de genel bir değerlendirme için bir araya geldiği öğrenildi.

Söz konusu görüşmede, oyuncu değişiklikleri tartışılan Kartal'a Başkan Koç'un moral verdiği gelen haberler arasında.

Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin, takıma yeni katılan futbolcuların durumuyla ilgili de son bilgileri Kartal'dan aldığı belirtildi.