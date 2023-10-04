Ali Koç, Sebastian Szymanski transferinin detaylarını açıkladı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş. Gizlice İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmiş. Öğrendik ki haber verilmesi gereken yerlere haber verilmediği için sıkıntı çıkmış" dedi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın canlı yayında konuğu oldu.

Ali Koç; geride kalan 5 yıllık başkanlık süreci, amatör branşlar ve futbol takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kısa sürede bu ülkeyi benimsedi, hatta Malatyalı oldu"

Melissa Vargas hakkında konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Malatyalı Melissa! Tanısanız, karakterine bayılırsınız. Kısa sürede bu ülkeyi benimsedi, hatta Malatyalı oldu. 2018 yılında Fenerbahçe'ye geldi. Gizemli bir katılışı var. Bizden önceki yönetim görüşmeleri başlattı. Kadroya katmak bize nasip oldu. Türk olmadan, Sırbistan Milli Takımı'nın oyuncusu oldu. Mehmet Akif Üstündağ ve Cumhurbaşkanımızın, ona sunulan projeye inanması ve Türk olmasına onay vermesi mükemmel bir iş. Daha 24 yaşında. Melissa gibi daha iki oyuncumuz var. Gelecek için güzel bir takım kurduk. Milli Takım'ın yolunu Allah açık etsin.

"EuroLeague'de kadınlarda ve erkeklerde kupa alan tek takım Fenerbahçe'dir"

Kadın Basketbol Takımı ile ilgili Koç, şu sözleri sarf etti:

Kadın basketbolu domine ettik ama bir türlü kupayı alamadık. 5 yılık sürecimde çok acılar çektik! En büyük acılardan biri Final-Four'da kupayı vermek oldu! Sezon içinde 4-5 kez yendiğimiz takıma kupa verdik! Bir sene sonra, yurtdışında ve bir Türk takımına karşı kupa aldık. Süper Kupa'yı ülkemize getirdik. EuroLeague'de kadınlarda ve erkeklerde kupa alan tek takım Fenerbahçe'dir! Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösteriyor.

"Tüm heykelleri stadın yanına alma kararı aldık"

Eda Erdem'in heykeliyle alakalı olarak Ali Koç, şu açıklamayı yaptı:

5 yıllık süreçte verdiğimiz en değerli kararlardan biri Eda Erdem Dündar'ın heykelini yapma kararı oldu. 3 ay içinde bitecek. Tüm heykelleri stadın yanına alma kararı aldık.

"Futbolda başarı yoksa, diğer her şey, başarılar görülmüyor"

Başkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Büyük beklentilerle geldik. Futbolda başarı yoksa, diğer her şey, başarılar görülmüyor! Bunu anlayışla karşılıyorum. Fenerbahçe tarihinde bu kadar süre şampiyon olmama dönemi yok. Futbol erkek zayıf, futbol kadında işler iyi gidiyor. Basketbol erkekler orta iyi, kadın basketbol mükemmel. Tekerli basketbol da mükemmel. Voleybol erkek orta... Rum takımlarına karşı istediğimiz sonuçları alamadığımız için yatırım orta. Voleybol kadınlar mükemmel. Kürek, olimpik branşlar çok iyi. Finans ve kurumsallaşmada çok iyiyiz. Dünyanın en başarılı spor kulüplerinden biri olmayı bu ekonomik şartlara rağmen devam ettiriyoruz. Sponsorlarımıza da teşekkür ederim.

"Süper Lig tarihinin belki de en başarılı satışlarını yaşadık"

İyi bir transfer sezonu geçirdiklerini söyleyen Koç, şunları dedi:

Başarılı bir transfer sezonu geçirdik. Sadece almada değil, satmada da. Süper Lig tarihinin belki de en başarılı satışlarını yaşadık. Bize ihracat teşvikleri verilmiyor. İnşallah TFF, bu konuya da eğilir. Bazı oyuncuları çok karşı elden çıkardık. Bazılarından zarar ettik. Çok başarılı transfer sezonu geçirdik. Erken transferler yaptık, adaptasyon erken oldu. Rakiplerimize ve geçmiş yıllara göre erken takım olduk. Selahattin Baki, Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan çok başarılıydı.

"Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş"

Ali Koç, en zor transferin Sebastian Szymanski olduğunu söyledi.

Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski transferlerinde Mario Blanco'nun çok etkisi var. Tadic hiç gündemde yoktu. 'Böyle bir imkan var' dedi. Ben de 'Yaş konusunda hassasiyetimizi biliyorsun, Dzeko'yu aldık' dedim. 'Bu fırsatı kaçıramayız' diye cevap verdi ve beni ikna etti. Rusya'ya giderken, Belgrad'a hareket ettik. Çok etkilendik, jilet gibi bir futbolcu çıktı karşımıza. En zor transfer Szymanski oldu. Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş. Gizlice İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmiş. Öğrendik ki haber verilmesi gereken yerlere haber verilmediği için sıkıntı çıkmış! 1,5 - 2 milyon euro fazla rakama geldi ama iyi ki de geldi. Fred transferi için 'İstiyorsanız, hemen İngiltere'ye gelin' dediler. Valiz bile hazırlanmadan İngiltere'ye gidildi.

"Rade Krunic'i çok almak istedik"

Başkan, Milan forması giyen Rade Krunic'i transfer etmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini açıkladı.

Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi. Balkan oyunculara 5 yılda odaklanmadık, bu hatam! Bu oyuncular kendilerine çok iyi bakıyor. Tadic'i almaya gittiğimizde bir yaz kampı vardı, inanamadık. Avrupa'da çok Balkan oyuncu var.

"Büyük konuşmam ama bu sene farklı bir tılsım var"

Fenerbahçe'nin yeni sezonda başarılı bir şekilde ilerlemesi hakkında Ali Koç, şunları dedi:

Büyük konuşmam ama bu sene farklı bir tılsım var. İsmail Hoca'ya da teşekkür ederim, çok kısa sürede etkisini gösterdi. Oyuncularla iletişimi beni çok etkiliyor. 14'te 14 yaptık. Bunu yapmazsak bile iyi başladığımız sezonlar oldu. Beni mutlu eden şey mücadele gücü, takım ruhu. Birlik ve beraberlik. Kazanma arzusu. Bunları biz değil, otoriteler söylüyor. Hem hoca, hem de oyunculara teşekkür ederim. 7 haftada çok garip pozisyonlar yaşadık. Skora etki edecek pozisyonlar yaşadık. Bazı yabancılar hayretler içerisinde. Ancak hocamız ve takım saha dışı ile ilgilenmedi. Biz ilgileneceğiz.

"Livakovic'le 24 yaşındayken görüştük ama alamadık"

Livakovic'i 3 sene önce istediklerini belirten Ali Koç, şu itirafta bulundu: