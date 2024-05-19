Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Galatasaray galibiyetini kutlamak için Ali Sami Yen'de sahaya çıktı...

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular stadyum boşaldıktan sonra çimlere çıkıp galibiyeti kutlamaya başladı.

Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine tamamen boş stadyumda müzik sesini açtı. Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi ve Fenerbahçe kafilesine tepki gösterdi. İki taraf arasında gerginlik çıkması üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

Ali Koç, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a, "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin." sözleri sonrası tartışma büyüdü.

"Ben sus dedim mi susacaksın!"

Öte yandan sarı-lacivertlilerin bir numarasının, kendi yöneticisi Selahattin Baki'nin yakasını tutarak "Ben sus dedim mi susacaksın." demesi sosyal medyada gündem oldu. O anlar kameralara da yansıdı.

Daha sonra Ali Koç, "Haydi bitti işimiz, gidebiliriz." ifadeleriyle sahadan ayrıldı.