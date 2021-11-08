Euro
11.2708
0.46%
Dolar
9.7363
0.59%
Altın
569.04
0.54%
Borsa
1.604
1.31%
Bitcoin
638.587
6.25%
BTXN Coin
23.69
-1.29%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    Ali Koç, Şenol Güneş ile görüşecek

    Ali Koç, Şenol Güneş ile görüşecek

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile bir araya geleceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Anlaşmanın sağlanması halinde Vitor Pereira ile yollar ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'deki son 4 maçını da kazanamayan Fenerbahçe'de Vitor Pereira tartışılan isimlerin başında gelmeye başladı.

    3'lü savunma taktiği nedeniyle birçok spor otoritesinden ve taraftardan tepki alan Portekizli hoca puan kayıplarına rağmen dizilişi değiştirmedi.

    PEREIRA İLE YOLLAR AYRILACAK

    Mesut Özil ile yaşadığı sorunlarla da gündeme gelen Pereira ile yolların ayrılacağı iddia edilirken TV100'deki VAR Odası programında da oldukça çarpıcı bir haber ortaya atıldı.

    Ali Koç, Şenol Güneş ile görüşecek #1

    ALİ KOÇ, ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞECEK

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü Tarabya'da Şenol Güneş ile görüşeceği gündeme bomba gibi düştü.

    Ligde Trabzonspor ve Beşiktaş'ı da çalıştıran deneyimli teknik adam son olarak A Milli Takım'da görev almıştı.

    Siyah-beyazlılarla 2 sene üst üste şampiyonluk yaşama başarısı gösteren Güneş, bir süredir takım çalıştırmıyor.

    Çarşamba günü yapılan görüşmede taraftların anlaşması halinde Şenol Güneş'in Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.

    Ali Koç, Şenol Güneş ile görüşecek #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir