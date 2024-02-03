Ali Koç: Son dönemde Fenerbahçe'nin rakibi Fenerbahçe olmuştur Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Son dönemde Fenerbahçe'nin rakibi Fenerbahçe olmuştur. Özellikle sizlerden ricam bu. Maçlar sıkıştığında takımın tribünlere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündemi okuyarak üyelerin oylarına sundu.

Vefat eden üyeler ile yeni üyelerin isimleri okunduktan sonra toplantı başladı.

Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu.

"İsmail Kartal ve futbolcularımıza camiamız adına teşekkür ediyorum"

Başkan Koç, sözlerine şu şekilde başladı:

Futbolda yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 23 hafta itibariyle 60 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştık. Avrupa'nın beş büyük ligi dahil olmak üzere 100 gole ulaşan ilk takım olmuşuz. Bizden sonra 85 golle Leverkusen geliyor. Bu iki istatistik bile takımın hedefine ne şekilde yürüdüğünün göstergesidir. İsmail Kartal ve futbolcularımıza camiamız adına teşekkür ediyorum. İsmail Hocamız tam 103 maça çıkmış. Yakaladığı puan ortalaması 2.27! Bu işleri takip edenler, bu ortalamanın ne kadar yüksek olduğunu bilirler. Bu sezon puan ortalaması ise 2.33! Bu başarısı için teşekkür ediyorum.

"Camiamızın kırılganlığı hepimizi derinden etkiliyor"

Camianın kırılganlığından bahseden Ali Koç, şunları dedi:

Geç gelen bir golde bile camiamızın kırılganlığı hepimizi derinden etkiliyor, özellikle futbolcularımızı... Böyle bir sezonda başkan olarak böyle bir konuya dikkat çekiyorum çünkü bu 10 yıllık bir sürecin sonucu. Şampiyonluklar zorlu ve uzun yıllardır. Özellikle konu Fenerbahçe ise! Bu yolda birçok şey yaşayacağız ama sezon sonuna kadar desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Son dönemde Fenerbahçe'nin rakibi Fenerbahçe olmuştur. Özellikle sizlerden ricam bu. Maçlar sıkıştığında takımın tribünlere ihtiyacı var. Takımıza güveniyoruz, inşallah yolun şampiyonluk ve aydınlık olur. İsmail Kartal, Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan'a, yöneticilerimize, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Camiamızı şampiyonluğa ulaştırmalarını canı gönülden diliyorum. Antalyaspor en zor maçlarımızdan, inşallah şans yanımızda olur.

"Stoper hattının şiştiği söyleniyor ama Nordsjaelland maçına stopersiz çıktık"

Rade Krunic ve Leonardo Bonucci transferlerini değerlendiren Koç, şu ifadeleri kullandı:

Rade Krunic'i İsmail Hocamız çok istedi. Sade ve sağlam, güven veren duruşu var. Çok daha pahalıya gelebilirdi ama 3 milyon euronun altında bir transfer oldu. Leonardo Bonucci'nin liderlik karakteri ve son sezonunda şampiyonluğa oynamak istemesi dolayısıyla getirdik. Stoper hattının şiştiği söyleniyor ama FC Nordsjaelland maçına stopersiz çıktık.

"Atletico Madrid'den alacağı imza parasından fedakarlık etti"

Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye gelmek için gösterdiği fedakarlıktan bahseden Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Çağar Söyüncü'yü kadromuza kattık. Çağlar transferinde Atletico Madrid ile aramızda finansal olarak uçurum vardı ve görüşmelerde masadan çekildik. Daha önce hiç görmediğim bir şey oldu. Sonra Çağlar dört ay Fenerbahçe'de oynamak için Atletico Madrid'den alacağı imza parasından fedakarlık etti. Milyon euro seviyesinde bir rakam bıraktı. Kendisine fedakarlığı için teşekkür ediyorum. Selahattin Baki'ye teşekkür ediyorum. İnşallah bu transfer Fenerbahçemiz ve Çağlar için hayırlı ve uğurlu olur.

"Melissa Vargas dönüyor"

Voleybolcu Melissa Vargas hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, şunları dedi:

Melissa Vargas'ın transferi... 31 Ocak'ta Türkiye'de transfer bitiyor. Biliyorsunuz Çin'de oynuyor ve sonra bize geliyor. Melissa'nın ülkemize gelebilmesi için takımın final serisini 3-0'da bitirip, 30 Ocak'ta lig bitimiyle gelmesini istiyorduk. Melissa Vargas'ın takımı 55 maçtır yenilmedi, neredeyse set bile vermedi. Ancak 55 maç sonra takımı ilk yenilgisini aldı. Final serisi uzadı ve bu şekilde lisans işlemlerini yetiştireme şansımız imkansız hale geldi. Voleybol Federasyonu ve yöneticilerimizin çalışmaları, Vargas'ın menajerlik şirketinin biraz itmesiyle birlikte Melissa Vargas'ın takıma döneceğini açıklıyorum. Lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah Mart ve Nisan aylarında bize katkı sağlayacak. Bu transferin maliyeti oldu. Bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum.

Futbolda kurallar renklere göre farklı mı uygulanıyor?

TFF ve hakemlerle ilgili konuşan Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Bu kadar kısa sürede, bu kadar olağanüstü olayların yaşandığı ülkemizde futbol hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Emin adımlarla ilerliyoruz, camiamız da takımımızın en büyük destekçisi. Bu sezon takım ve taraftarlarla, özlediğimiz Fenerbahçe'yi görüyoruz. Ancak şampiyonluk mücadelesi için bunlar Türkiye'de yeterli olmuyor. TFF, hakemlerin saha içi ve saha dışında aldığı kararlar, yarışın kaderini etkilemektedir. Saha içindeki tartışmalar her hafta devam ediyor. Standartsız hakem performansları bir norm haline gelmiştir. Futbolda kurallar renklere göre farklı mı uygulanıyor? Sorumlu olanlar bu durumu nasıl düzeltecekler, merakla bekliyoruz. Tek dileğimiz maçlarda adil yönetim olsun, çifte standart yok edilsin. Hakem kararlarında standart yakalansın. Tek arzumuz bu.

"Adaletsiz durumun nasıl devam ettiğini görüyoruz"

Adaletsizliklerin devam ettiğini söyleyen Koç, şu açıklamayı yaptı:

Saha dışında da adaletsiz durumun nasıl devam ettiğini görüyoruz. Fenerbahçe kurullardan 7 Milyon 379 Bin TL ceza almış. Tahkim'de bu cezalar 6 Milyon 549 Bin TL'ye inmiş. Rakibimiz 4 Milyon 439 Bin TL ceza almış, 3 Milyon 591 Bin TL'ye inmiş. Şu sezonda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında çok fark olmaması gerekir. Bize %12, onlara %20 indirim yapılmış. TFF'ye 12 mektup yazdık, sadece 1 tanesine cevap verdiler. TFF'ye sesleniyorum, hak yemeden sezonun adil tamamlanmasını sağlayın. Böyle bir iklimde zaten su yolunu bulacaktır.

"Bu neden Fenerbahçe'ye oluyor?"

Fenerbahçe'nin son 10 senede 1 şampiyonluğunu olduğunu hatırlatan Koç, şu ifadeleri kullandı:

Bu sezon bir tanesi 'Fenerbahçe, devlet ile anlaştı şampiyon olacaklar' dedi. Bu neden Fenerbahçe'ye oluyor? Fenerbahçe'nin son 10 sezonda 1 kez şampiyon olduğunu biliyorlar ama ekranda hatırlamıyorlar. Zamanında kulübümüz FETÖ kumpasından çok büyük zararlar gördü. Aslında biz son 10 senede değil, son 13 senede 1 kez şampiyon oldukl. Sizce bu tesadüf mü? Sportif rekabetle açıklanabilecek bir tablo mu? 3 Temmuz'da başlayan sürecin en önemli olaylarından biri stadımızda yaşananlardır. Taraftarlarımıza biber gazı sıkan polislere talimatı verenler, FETÖ üyesi oldukları için görevden alınan Emniyet Müdürleri. Kim bunun hesabını sorabilir? Devlet yeri gelirse sorabilir. Bu camianın uğradığı maddi ve manevi zararlar ne olacak. Sonrasında takım otobüsü kurşunlandı. Eğer teşebbüslerinde başarılı olsalardı, dünyada bir takımın başına gelmiş en ağır olay olacaktı. Ülke tarihinin en karanlık olayı olacaktı. Bu olayın faili meçhul olması, tüm sorumluların en büyük ayıbıdır. Bu dosya çok iyi araştırılmasına rağmen sonrasında savsaklanılmıştır.

"Hak arayışında yine kimse yanımızda değil"

Ali Koç, açıklamalarına şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kulübümüze bir ziyareti oldu. Bazı yerler çok rahatsız olmuş ki, ziyaret tarihini takip eden 110 gün içinde şahsımı 33 kere trend topic yaptılar. Üç dört günde bir saldırıya uğramışız. Transfer harcamalarımız engellendi. O dönemin federasyon başkanını hepiniz hatırlarsınız. Maddi zararlarımızın telafi edilmesini istedik ama bu uzlaşı taleplerimiz karşılık bulmadı. Tazminat davaları açtık. 2,5 sene oldu, davayı sürüncemede bırakma çabaları oldu. Nihayet 2,5 sene sonra mahkeme başladı. Hakimler değişti. Hiç endişelenmeyin biz kararlıyız. Hak arayışında yine kimse yanımızda değil.

"Neden hep Fenerbahçe hedef?"

Fenerbahçe'nin hedef olduğundan bahseden Koç, şu değerlendirmeyi yaptı: